24h pour Dieu (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde, vendredi 16 février 2024.

24h pour Dieu (Grottes de Saint Antoine) Brive-la-Gaillarde Corrèze

24 heures pour reprendre souffle, dans le silence, la prière personnelle et communautaire. Enseignements donnés par

un frère et temps personnel. Possibilité de rencontrer un frère et de prolonger jusqu’au dimanche.

Thème ʺPar l’Esprit-Saint, Dieu nous invite au désert ʺ

Animée par frère Jean Damascène.

Du 16 février à 18h au 17 févrirer à 19h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-17 19:00:00

41 avenue Edmond Michelet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

