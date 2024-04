24h du Temps Musée du temps Besançon, samedi 22 juin 2024.

Les 24h du Temps et Grandes Heures Nature se tiennent cette année durant le même week-end. Une opportunité pour donner à la fête des savoir-faire horlogers une tonalité sportive en s’intéressant de près à la métrologie sportive mais aussi à tout ce qui relie le temps et le sport…

Autour des marques horlogères, des créateurs et des organismes de formation présents pour ces 24h, le programme des animations est on ne peut plus sportif ! A chacun de venir tester ses performances de façon ludique et interactive. Le programme des conférences grand public imaginé avec l’UFR STAPS aborde lui aussi les rapports temps/sport sous de multiples facettes. Mesure de la performance sportive mais aussi rythme de l’enfant et pratique physique, ou encore innovation chronométrique au service de la compétition…, les conférences se doublent pour certaines d’ateliers pratiques qui permettront à tous de vivre une expérience temporelle originale. .

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Musée du temps 96 Grande Rue

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

