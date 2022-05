24h d’Endurance Tondeuses Les Petites-Armoises Les Petites-Armoises Catégorie d’évènement: Les Petites-Armoises

Domaine de Gravanne Les Petites-Armoises Ardennes Les Petites-Armoises Programme des 2 jours :SAMEDI ->7h : ouverture du Domaine, accueil des concurrents de L’Endurance8h30 à 13h : contrôles techniques, inscriptions sur la zone de ravitaillement et remise de transpondeurs13h30 : Briefe du directeur d’endurance pour les commissaires13h à 14h15 : essai sur circuit15h : briefe du Directeur de l’endurance pour les Team15h15 : Baptême des machines par l’Abbé Chounette accompagné de Miss Champagne Ardennes 15/17, Suivi du Tour de pisteMise en place des Tracteurs et pilotes16h : Top Départ de l’EnduranceOuverture des 24h de Vide Grenier, jeux d’enfantsMarché d’Antan, Diverses animations23h : Grand Feu d’ArtificeDIMANCHE ->15h : tirage au sort de la tombola « un tracteur tondeuse à gagner »16h : Fin des « 24h d’endurance »16h30 : Résultats de L’Endurance & remise des prix à chaque Team17h : Fin du Vide Grenier, Marché d’Antan, jeux d’enfantset des diverses animationsDifférents points de restauration seront dispersés sur le site & buvette – emplacements tentes – producteurs locaux – jeux d’enfants – tombolaOrg: Armoises 4×4 Domaine de Gravanne Les Petites-Armoises

