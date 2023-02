24h de marche de Haute Saintonge Stade municipal de Montguyon Montguyon Montguyon Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

24h de marche de Haute Saintonge Stade municipal de Montguyon, 24 juin 2023, Montguyon. 1 place de la mairie, Montguyon, Charente-Maritime

2023-06-24 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-25 11:00:00 11:00:00

Charente-Maritime Montguyon Épreuve de marche ouverte à toutes et tous, sur un parcours de 2 200m à proximité de la Tour. asso.lempreinte@gmail.com +33 6 70 50 44 58 https://www.24heuresdemarche.com/ Stade municipal de Montguyon 1 place de la mairie Montguyon

