24h de l’oignon Querrien, 5 mars 2022, Querrien.

Le Collectif Tomahawk à l’honneur de vous présenter le concours mondial d’épluchage d’oignons. Et ouais, ça ne blague pas chez les indiens…

Objectif : éplucher et transformer 350 kg d’oignons le plus rapidement possible ! Alors prépare toi à faire d’la p’luche !

VENEZ AVEC VOTRE COUTEAU

A la clé, des lots pour les gagnants (sweat, affiches, gourde, livres, bières et d’autres p’tites choses) et chacun pourra aussi repartir avec 2 kg d’oignons !

Pour vous accompagner et vous encourager, Bastien sera présent avec sa guitare

On se fait une bouffe tous ensemble le midi et un pot de la victoire à la fin de la journée pour la remise des lots !

Qui sera le plus rapide ? Qui aura la meilleure technique ? Qui versera le plus de larmes ? Rdv le samedi 5 mars de 10h à 18h à La Ferme !!!

Les oignons seront transformés en confit qui servira à proposer une restauration de qualité au Tomahawk festival 2022 (qui a lieu le 2, 3 & 4 septembre)

PROGRAMME DES 24H DE L’OIGNON

10h : Café pour se mettre en jambe

10h15-12h30 : Épluchage et découpe des oignons

12h30-14h : On souffle, on mange, et on repart !

14h-18h : Cuisson et stérilisation des oignons

18h : Pot de la victoire et remise des lots

