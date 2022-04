24H DE LA BIODIVERSITÉ Missillac Missillac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Missillac

24H DE LA BIODIVERSITÉ Missillac, 13 mai 2022, Missillac. 24H DE LA BIODIVERSITÉ Missillac

2022-05-13 – 2022-05-13

Missillac Loire-Atlantique Organisé par le Parc Naturel Régional de Brière, ce week-end s’adresse à toute la famille. Les animations sont gratuites.

Vous pourrez vous restaurer sur place le samedi.

Renseignements et inscriptions aux sorties auprès de la Maison du Parc de Fédrun 02 40 91 68 68 ou sur le site internet du Parc. Organisé par le Parc Naturel Régional de Brière, ce week-end s’adresse à toute la famille. Les animations sont gratuites.

Vous pourrez vous restaurer sur place le samedi.

Renseignements et inscriptions aux sorties auprès de la Maison du Parc de Fédrun 02 40 91 68 68 ou sur le site internet du Parc. Missillac

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Missillac Autres Lieu Missillac Adresse Ville Missillac lieuville Missillac Departement Loire-Atlantique

Missillac Missillac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/missillac/

24H DE LA BIODIVERSITÉ Missillac 2022-05-13 was last modified: by 24H DE LA BIODIVERSITÉ Missillac Missillac 13 mai 2022 Loire-Atlantique Missillac

Missillac Loire-Atlantique