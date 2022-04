24ÈMES FLORALIES DE FLORENSAC Florensac, 1 mai 2022, Florensac.

2022-05-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-01 17:30:00 17:30:00

Les Floralies signent l’arrivée du printemps avec ses espaces fleuris le dernier dimanche d’avril. Un immense jardin se déploie sur le parc Blay, à proximité de la mairie ; de nombreux stands y proposent, en intérieur (salle polyvalente Hervé Coustellié) ou en extérieur, un grand choix de plantes et fleurs originales et même rares, anciennes, exotiques… et d’autres produits ayant trait à la flore en général.

Artisans, pépiniéristes, fleuristes, horticulteurs, bijoux, tableaux, créations, producteurs locaux seront à l’honneur.

Ateliers gratuits enfants et diverses animations, déambulations, spectacle vivant…

communication@ville-florensac.fr +33 4 67 77 00 15 http://ville-florensac.fr/

