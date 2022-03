24ème Souvenir André Soler Aureille, 2 avril 2022, Aureille.

24ème Souvenir André Soler Aureille

2022-04-02 – 2022-04-02

Aureille Bouches-du-Rhône Aureille

Programme :

11h : Dépôt de gerbe sur le mémorial André Soler

11h30 : Abrivado – Manade Lescot

13h : Repas au Bar Soler – Gardianne de taureaux, riz et dessert 15€

Renseignements et réservations au 06 19 48 93 93 ou 06 03 84 03 18.

15h30 : Concours de Manades – Au Trophée des As

Après la course, remise des prix en piste et bandido (offerte par le Bar Soler).



Journée animée par la Peña Los Caballeros (offerte par la municipalité).

Ce samedi 2 avril à Aureille, 24ème Souvenir André Soler !

contact@mairie-aureille.fr +33 4 90 59 92 01 http://www.aureille.fr/

Programme :

11h : Dépôt de gerbe sur le mémorial André Soler

11h30 : Abrivado – Manade Lescot

13h : Repas au Bar Soler – Gardianne de taureaux, riz et dessert 15€

Renseignements et réservations au 06 19 48 93 93 ou 06 03 84 03 18.

15h30 : Concours de Manades – Au Trophée des As

Après la course, remise des prix en piste et bandido (offerte par le Bar Soler).



Journée animée par la Peña Los Caballeros (offerte par la municipalité).

Aureille

dernière mise à jour : 2022-03-28 par