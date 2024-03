24ème Rallye 2cv Méharis Stade de football Mesnil Sauval Rue de Verdun Val-de-Scie, samedi 29 juin 2024.

24ème Rallye 2cv Méharis Stade de football Mesnil Sauval Rue de Verdun Val-de-Scie Seine-Maritime

Samedi

Vous possédez une 2 cv ou dérivée, et vous voulez passer un agréable week-end ?

Participez au rallye annuel du Méharis 2cv club de Normandie !

Rallye touristique réservé aux 2cv et dérivées, suivi d’une soirée dansante avec repas traiteur, au son de l’Orchestre Breastroke Brass Band !

Inscriptions obligatoires. Place Bleckede et satde de football Mesnil Sauval.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30

Stade de football Mesnil Sauval Rue de Verdun Place Bleckede

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie

