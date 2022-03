24ème printemps des poètes Nay, 18 mars 2022, Nay.

24ème printemps des poètes Place de la République Maison Carrée Nay

2022-03-18 – 2022-03-18 Place de la République Maison Carrée

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 2 2 A l’occasion du Printemps des Poètes venez assister à un spectacle de poésie avec Viviane Duvergé “A voix seule : la comédienne et le poète”.

Depuis douze ans, Viviane Duvergé tente de « semer » la poésie sur des terres arides dans le Sud des Landes. Ainsi depuis 1992, elle a élaboré une méthode qu’elle nomme « centrement » sur la poésie, « de l’oral à l’oral ». Cela consiste simplement à la mise en place de poésie sur scène. Les textes poétiques remplacent les textes théâtraux.

C’est ce qu’elle nous offre ce vendredi avec ce menu gastronomique où le spectateur est invité à choisir son menu (entrée, plat et dessert) composé de poèmes : Apollinaire, Hugo, Péguy, Daumal… des grands classiques et quelques autres notamment des haïkus pour cette édition sur le thème de l’éphémère.

Thé gourmand avec le Délice Nayais. Sur réservation uniquement, places limitées.

A l’occasion du Printemps des Poètes venez assister à un spectacle de poésie avec Viviane Duvergé “A voix seule : la comédienne et le poète”.

Depuis douze ans, Viviane Duvergé tente de « semer » la poésie sur des terres arides dans le Sud des Landes. Ainsi depuis 1992, elle a élaboré une méthode qu’elle nomme « centrement » sur la poésie, « de l’oral à l’oral ». Cela consiste simplement à la mise en place de poésie sur scène. Les textes poétiques remplacent les textes théâtraux.

C’est ce qu’elle nous offre ce vendredi avec ce menu gastronomique où le spectateur est invité à choisir son menu (entrée, plat et dessert) composé de poèmes : Apollinaire, Hugo, Péguy, Daumal… des grands classiques et quelques autres notamment des haïkus pour cette édition sur le thème de l’éphémère.

Thé gourmand avec le Délice Nayais. Sur réservation uniquement, places limitées.

+33 5 59 13 99 65

A l’occasion du Printemps des Poètes venez assister à un spectacle de poésie avec Viviane Duvergé “A voix seule : la comédienne et le poète”.

Depuis douze ans, Viviane Duvergé tente de « semer » la poésie sur des terres arides dans le Sud des Landes. Ainsi depuis 1992, elle a élaboré une méthode qu’elle nomme « centrement » sur la poésie, « de l’oral à l’oral ». Cela consiste simplement à la mise en place de poésie sur scène. Les textes poétiques remplacent les textes théâtraux.

C’est ce qu’elle nous offre ce vendredi avec ce menu gastronomique où le spectateur est invité à choisir son menu (entrée, plat et dessert) composé de poèmes : Apollinaire, Hugo, Péguy, Daumal… des grands classiques et quelques autres notamment des haïkus pour cette édition sur le thème de l’éphémère.

Thé gourmand avec le Délice Nayais. Sur réservation uniquement, places limitées.

Maison Carrée

Place de la République Maison Carrée Nay

dernière mise à jour : 2022-03-10 par