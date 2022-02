24ème printemps des poètes : Concours de poésie Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Monein Pyrénées-Atlantiques Ecrivez un poème d’une quinzaine de vers sur le thème suivant : « l’éphémère ».

Envoyez vos créations par mail ou déposez les à la MéMo.

