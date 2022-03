24ème Nuit du Printemps Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

24ème Nuit du Printemps Digne-les-Bains, 26 mars 2022, Digne-les-Bains. 24ème Nuit du Printemps Palais des Congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains

2022-03-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-26 02:00:00 02:00:00 Palais des Congrès 1 Place de la République

Digne-les-Bains Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains EUR 15 32 Les Soirées Dignoises propose la 24ème Nuit du Printemps ! Avec :

Myriam THIEBAUT (accordéoniste), Cécile DE MERITENS (orchestre), Frédéric BUSCH (orchestre). Palais des Congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains

