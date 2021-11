Menestreau-en-villette Ménestreau-en-Villette MENESTREAU EN VILLETTE 24ème Marché de Noël Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE

24ème Marché de Noël Ménestreau-en-Villette, 4 décembre 2021, Menestreau-en-villette. 24ème Marché de Noël

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Ménestreau-en-Villette La commune de Ménestreau-en-Villette les 4 et 5 décembre 2021 organise leur traditionnel Marché de Noël. Ce marché accueillera de al Gastronomie, des Animations, de l’Artisanat, des Décorations et … Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T20:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Ménestreau-en-Villette Adresse Menestreau-en-villette Ville Menestreau-en-villette lieuville Ménestreau-en-Villette Menestreau-en-villette