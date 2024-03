24ème Foire de Pâques Place Gambetta Donzy, dimanche 31 mars 2024.

24ème Foire de Pâques Place Gambetta Donzy Nièvre

La foire de Pâques, organisée par le comité des foires, les jeunes agriculteurs et la mairie de Donzy, se déroulera sur deux jours. Au programme

– le dimanche brocante-vide greniers, bal des jeunes agriculteurs, feu d’artifice à 22h, restauration sur place.

– le lundi foire de Pâques avec stands de producteurs et artisans locaux, mini ferme, exposition de matériel agricole récent et ancien, restauration sur place. Tout le week-end promenades à dos d’ânes et fête foraine.

En parallèle, exposition des Arts en Donziais, jusqu’au 8 avril, à la Maison des Associations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-04-01

Place Gambetta Centre-ville

Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

