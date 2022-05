24ème foire aux plants et produits locaux Genouilly Genouilly Catégories d’évènement: Cher

Genouilly

24ème foire aux plants et produits locaux Genouilly, 8 mai 2022, Genouilly. 24ème foire aux plants et produits locaux Genouilly

2022-05-08 – 2022-05-08

Genouilly Cher Genouilly Organisé par le comité des fêtes de Genouilly Marché aux plants et fleurs, produits du terroir, brocante, buvette, sandwichs, promenade en calèche gratuite. isabelle.maignant@outlook.fr Organisé par le comité des fêtes de Genouilly Comité des fêtes Genouilly

Genouilly

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Genouilly Autres Lieu Genouilly Adresse Ville Genouilly lieuville Genouilly Departement Cher

Genouilly Genouilly Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genouilly/

24ème foire aux plants et produits locaux Genouilly 2022-05-08 was last modified: by 24ème foire aux plants et produits locaux Genouilly Genouilly 8 mai 2022 cher Genouilly

Genouilly Cher