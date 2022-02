24ème Foire aux Anes En Pays d’Auge Moyaux, 19 mars 2022, Moyaux.

24ème Foire aux Anes En Pays d’Auge Moyaux

2022-03-19 – 2022-03-19

Moyaux Calvados Moyaux

Une foire originale et unique en Normandie : la 24ème édition.

La commission animation et communication de la Mairie de Moyaux organise sa traditionnelle foire aux Ânes. La 24ème édition est programmée le Samedi 19 mars 2019 à partir de 9h.

La réputation de la foire aux Ânes de MOYAUX s’étend largement au-delà des frontières de la Normandie. Elle attire chaque année sur notre commune, plus de 6 000 visiteurs dont 400 à 500 camping-caristes.

Cette manifestation, vecteur de lien, prend un accent particulière en cette année encore et s’internationalise… La commune de Moyaux et la municipalité au travers de sa fête singulière, favorisent les rencontres et rapprochent les individus et les territoires.

Le Grand Gris des Collines de l’Asinerie du Pays des Collines en Belgique. L’Asinerie du Pays des Collines est devenu en vingt ans, le centre le plus important en production de lait d’ânesse en Europe. Ceci, en gardant une approche respectueuse et professionnelle de l’âne. L’Asinerie a le bonheur de voir naître chaque année une quarantaine d’ânons de races différentes :

Grand Gris des Collines, Baudet du Poitou, Catalan, Andalou et même des Petits Roux !

Une journée d’animations autour de l’Âne et de la ruralité

Marché des produits du terroir

Rue des vieux métiers et des artisans

Salle des artistes et des créations artistiques

Concours d’ânes attelés ou bâtés

Défilé

Promenades avec les enfants à dos d’ânes ou en carriole etc

La…

