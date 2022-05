24ème Festival Livre BD Jeunesse La Fouillade La Fouillade Catégorie d’évènement: La Fouillade

24ème Festival Livre BD Jeunesse La Fouillade, 23 juillet 2022, La Fouillade. 24ème Festival Livre BD Jeunesse La Fouillade

2022-07-23 – 2022-07-24

La Fouillade Aveyron La Fouillade Pour les férus de bandes dessinées, venez rencontrer vos auteurs préférés et découvrir de nouvelles parutions, lors du 24ème Festival BD, Livre et Jeunesse à la Fouillade. bulles.douze@gmail.com http://www.bulles12.com/ OT Villefranche-Najac

La Fouillade

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégorie d’évènement: La Fouillade Autres Lieu La Fouillade Adresse Ville La Fouillade lieuville La Fouillade

La Fouillade La Fouillade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fouillade/

24ème Festival Livre BD Jeunesse La Fouillade 2022-07-23 was last modified: by 24ème Festival Livre BD Jeunesse La Fouillade La Fouillade 23 juillet 2022

La Fouillade