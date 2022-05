24ème Festival Graines de Rue Stade des chataigniers, 3 juin 2022, Bessines sur Gartempe.

24ème Festival Graines de Rue

du vendredi 3 juin au lundi 6 juin à Stade des chataigniers

LE FESTIVAL GRAINES DE RUE monte chaque année ses chapiteaux et ses installations atypiques à Bessines / Gartempe. Festival aux multiples facettes, il met à l’honneur les arts de la rue et la création dans l’espace public. Reconnu pour son attachement au territoire, ce festival à taille humaine accueille aussi bien des troupes d’adolescents qui viennent jouer leur pièce de théâtre, aux artistes venus de toute la France. Ce sont 21 compagnies, 3 groupes de musiques et 8 groupes de jeunes qui se représentent durant ces quatre jours. Si l’on revient chaque année à Graines de Rue, c’est autant pour la qualité de la programmation de Françoise Trillaud, à la recherche permanente de nouveautés, des formes les plus intimes au spectacle les plus surprenants, qu’à l’ambiance chaleureuse crée sur ces deux jours. Le 2 et le 3 juin sont réservés aux élèves des établissements de notre territoire. Nous accueillerons un peu plus de 2000 élèves sur cette 24éme édition de la crèches au lycée avec également la participation de l’EHPAD de Bessines. L’ouverture du festival se fera le vendredi 3 juin 2022 à 18H30 avec les 130 élèves de nos actions culturelles «Petites Zones de turbulences» Un festival pour petits et grands, où chacun pourra trouver sa place. Venez donc rencontrer la tribu Graines de Rue !

5€ pour chaque spectacle, gratuit pour les moins de 5 ans hors programmation pour les tout petits. Concerts du soir, gratuit

24ème Festival Graines de rue du 2 au 5 juin 2022 à Bessines sur Gartempe (87). Festival des arts de la rue.

Stade des chataigniers Allée du collège, Bessines sur Gartempe Ay Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T18:30:00 2022-06-03T23:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T00:00:00 2022-06-05T01:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-06T00:30:00 2022-06-06T02:00:00