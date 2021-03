24ème Festival des Escales Voyageuses ADM, 26 mars 2021-26 mars 2021, Avignon.

24ème Festival des Escales Voyageuses

du vendredi 26 mars au dimanche 28 mars à ADM

Les Escales Voyageuses ce sont trois jours de projections de films de voyage s et d’aventures dans trois théâtres au sein de la ville d’Avignon. Le but du festival est de permettre au public de découvrir le monde et d’échanger avec les aventuriers et réalisateurs.

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le festival est développé en ligne. Les films seront diffusés via la plateforme Viméo. Afin de garder un esprit de convivialité et un rythme de festival, le choix a été fait de maintenir une programmation en direct, suivie d’échanges avec les aventuriers à distance ou sur plateau. Les festivaliers auront la possibilité d’interagir via un chat, vous permettant ainsi de participer activement au festival.

Accès gratuit sans reservation

Festival de film de voyage et d’aventure

