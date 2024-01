24ème Festival de théâtre d’humour « Festimontois » » Hors Classe » Beaumont-en-Véron, samedi 23 mars 2024.

24ème Festival de théâtre d’humour « Festimontois » » Hors Classe » Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Jeudi

La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman.

La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman. Elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui irritent et ça fait du bien !

Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman-show…. HORS CLASSE !17 EUR.

Rue du Parc

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie@beaumontenveron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23



L’événement 24ème Festival de théâtre d’humour « Festimontois » » Hors Classe » Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2024-01-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme