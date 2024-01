24ème Festival de théâtre d’humour « Festimontois » » Embrasse-moi idiot » Beaumont-en-Véron, vendredi 22 mars 2024.

24ème Festival de théâtre d’humour « Festimontois » » Embrasse-moi idiot » Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Vendredi

Bertrand est fermé comme une huitre et jaloux comme un pou ! Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son couple semble aller droit dans le mur. Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre sa femme jalouse la quitter, pour qu’elle revienne vers lui.

Bertrand est fermé comme une huitre et jaloux comme un pou ! Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son couple semble aller droit dans le mur.

Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre sa femme jalouse la quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour cela, il embauche Cindy, une jeune comédienne pour jouer le rôle de sa maîtresse.

Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement coincé entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à cœur et Sophie qui est loin d’avoir dit son dernier mot.

Deux appartements, deux camps et chaque soir la même question qui dormira où ?17 EUR.

Rue du Parc

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie@beaumontenveron.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:00:00

fin : 2024-03-22



L’événement 24ème Festival de théâtre d’humour « Festimontois » » Embrasse-moi idiot » Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2024-01-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme