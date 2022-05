24ème édition du TRÈS COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 3 juin 2022, .

24ème édition du TRÈS COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

2022-06-03 – 2022-06-03

Un rendez-vous unique dans notre région. Fiction, animation, micro-docu, clip, drame, humour, poésie, protagonistes saisissants, imaginaires palpitants et même thrillers effrayants : les Très courts retenus pour la Compétition internationale vous feront découvrir un véritable concentré de talents. Moins de 4 minutes par film !

Un évènement sans frontière représentant le meilleur et le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.

Choisissez votre séance, assistez à la projection (seul, en famille ou entre amis) et votez pour vos 3 films favoris. Vous faite partie du jury qui décerne le Prix du Public 2022.

– Vendredi 3 juin à 20H

– Samedi 4 juin à 14H30

– Mardi 7 juin à 14H30

– Mardi 7 juin à 20H

– Jeudi 9 juin à 14h30

– Vendredi 10 juin à 20H

– Samedi 11 juin à 14h30

