24ÈME ÉDITION DU GRAND CONCOURS D’ÉCRITURE ANNUEL, 26 juin 2022, . 24ÈME ÉDITION DU GRAND CONCOURS D’ÉCRITURE ANNUEL

2022-06-26 – 2022-06-26 Pour ce 24ème concours d’écriture, le jury a proposé le thème “Terre(s) du futur”.

Inscription et réception des textes jusqu’au 30 mars 2022.

Détails du règlement sur le site officiel : www.villagedulivre54.fr

La remise des prix aura lieu le 26 juin au Village du Livre.

Renseignements : 03 83 71 61 03 ou contact@villagedulivre54.fr OT Baccarat dernière mise à jour : 2022-03-11 par

