24ème édition des Journées du Patrimoine de pays et des moulins Blangy-sur-Bresle, 25 juin 2022, Blangy-sur-Bresle.

24ème édition des Journées du Patrimoine de pays et des moulins Blangy-sur-Bresle

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle

Les 25 et 26 juin se dérouleront les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2022.

Thème 2021 : “Etre et renaître”

Événement important cette année après le vote de la loi d’août 2021 qui interdit désormais la destruction des seuils et des moulins par la DDTM.

Lors de ces deux journées, le rôle écologique des moulins sera expliqué et des balades organisées le long de la Bresle entourant le Domaine.

Infos et tarifs : 06 69 09 80 55

+33 6 69 09 80 55 https://domainedepenthievre.fr/

Blangy-sur-Bresle

