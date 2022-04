24ème Circuit Bugatti Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: 67120

Molsheim

24ème Circuit Bugatti Molsheim, 26 juin 2022, Molsheim.

2022-06-26 07:00:00 – 2022-06-26 10:00:00

Molsheim 67120 Molsheim EUR Pour la 24ème année, plusieurs circuits sont programmés : quatre circuits Route (30, 58, 75 et 100 Kms)

quatre circuits VTT (20, 30, 40 et 50 Kms)

un circuit « découverte » de niveau facile sur piste cyclable Cette manifestation est placée sous l’égide de FFvélo, et participe au “Trophée du Crédit Mutuel”. Circuit vélo sur les traces de Bugatti +33 3 88 38 48 94 Pour la 24ème année, plusieurs circuits sont programmés : quatre circuits Route (30, 58, 75 et 100 Kms)

dernière mise à jour : 2022-04-05

