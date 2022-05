24EME BROCANTE Les Islettes Les Islettes Catégories d’évènement: Les Islettes

Meuse

24EME BROCANTE Les Islettes, 8 mai 2022, Les Islettes. 24EME BROCANTE Les Islettes

2022-05-08 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Les Islettes Meuse Les Islettes Venez déambuler et chiner l’objet tant convoité le dimanche 8 mai, de 6h à 18h, dans les rues des Islettes lors de la 24ème brocante et vide-grenier organisée par le comité des fêtes des Islettes. Une buvette et une restauration rapide vous sera proposée tout au long de la journée.Au cours de l’après-midi, le groupe de musique “Acoustikitch” déambulera dans les allées de la brocante. Entrée gratuite

Vous souhaitez exposer lors de cette journée, n’hésitez pas à contacter le comité des fêtes au 03 29 88 28 12 (en journée) ou au 09 66 04 11 07 (en soirée). +33 3 29 88 28 12 Les Islettes

