Centre bourg Ambazac 87240 Ambazac Dimanche 05 juin 2022. Consulter le site http://www.hbca87.fr/brocamb pour suivre l’organisation et pour trouver les modalités d’inscription. Un module en ligne devrait être proposé prochainement. Informations par mail : contact.brocamb@gmail.com ou par téléphone : 07 63 96 00 19 (de préférence après 18h). Après deux années consécutives en raison du contexte sanitaire, la 24ème édition de la Broc’Amb organisée par le Hand Ball Club d’Ambazac aura de nouveau lieu cette année. Les bénévoles ont déjà commencé à réfléchir à une organisation qui devra bien évidemment respecter les protocoles sanitaires mais qui doit savoir rester conviviale, à l’image des éditions précédentes. Venez nombreux à exposer dans les rues et sur les places d’Ambazac, et venez découvrir les étals des participants afin de dénicher des petits trésors ! Dimanche 05 juin 2022. Consulter le site http://www.hbca87.fr/brocamb pour suivre l’organisation et pour trouver les modalités d’inscription. Un module en ligne devrait être proposé prochainement. Informations par mail : contact.brocamb@gmail.com ou par téléphone : 07 63 96 00 19 (de préférence après 18h). Centre bourg Ambazac

