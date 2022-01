24ÈME BREVET DES RANDONNEURS Pontmain, 1 mai 2022, Pontmain.

24ÈME BREVET DES RANDONNEURS Pontmain

2022-05-01 – 2022-05-01

Pontmain Mayenne Pontmain

Rendez-vous incontournable des amateurs de randonnées, cette 24ème édition du Brevet des Randonneurs aura pour départ la cité mariale de Pontmain. Choisissez parmi les 6 circuits en boucle proposés de 5,10,20,30,40 ou 50 km.

Chacun peut participer selon ses possibilités et ses envies.

Cette manifestation conviviale, récréative et sportive est organisée dans le respect de la nature.

Organisée par le Comité FFRandonnée Mayenne en partenariat avec l’association Les Randonneurs du Bocage ainsi que les communes de Pontmain, Landivy, La Dorée, Fougerolles-du-Plessis et Saint-Mars-sur-la-Futaie.

Inscription à partir du 1er mars.

24 ème brevet des randonneurs au départ de Pontmain

+33 2 43 53 12 91 https://mayenne.ffrandonnee.fr/

Pontmain

