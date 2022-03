24e Tournoi ITF Junior Grade 1 Beaulieu-sur-Mer Beaulieu-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes Beaulieu-sur-Mer Détour incontournable pour les plus grands espoirs du tennis mondial, le tournoi de Beaulieu a trouvé au fil des éditions sa place dans le calendrier international. contact@lestennisdebeaulieu.com +33 4 93 01 05 19 https://lestennisdebeaulieu.com/ Tennis club 4 rue Alexandre de Yougoslavie Beaulieu-sur-Mer

