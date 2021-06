Gap Gap Gap, Hautes-Alpes 24e Stage Estival de Danse Atout Danse Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

24e Stage Estival de Danse Atout Danse Gap, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Gap. 24e Stage Estival de Danse Atout Danse 2021-07-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-23 18:00:00 18:00:00 Complexe Sportif J.C Lafaille – Gap 31 rue Perolière

Gap Hautes-Alpes EUR 150 350 Stage Pluridisciplinaire : Classique / Jazz / Hip-hop Expérimental / Contemporain & Analyse du Mouvement.

Professeurs : Christelle ROCA / Thierry BOYER / Julien AZILAZIAN / Bruno GENTY / Vincent BLANC. info-atoutdanse@wanadoo.fr +33 6 71 35 53 37 https://www.studio31.fr/ Stage Pluridisciplinaire : Classique / Jazz / Hip-hop Expérimental / Contemporain & Analyse du Mouvement.

