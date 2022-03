24e Printemps des Poètes – L’éphémère Auxerre, 19 mars 2022, Auxerre.

24e Printemps des Poètes – L’éphémère Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

2022-03-19 – 2022-03-19 Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

Auxerre Yonne Auxerre

EUR Quoi de plus naturel pour une cité des arts et de la parole que d’accueillir le printemps des poètes dans son enceinte.

Au programme:

10h-12h / 14h-18h: Catherine Rymarski vous donne rendez-vous pour une nouvelle performance de street art. Venez proposer votre phrase originale et l’apposer sur le pavé du cloître de l’Abbaye.

10h-11h: présentation de Marie Noël par la société historique et naturelle de l’Yonne

11h/12h15: Lecture théâtralisée du Cru d’Auxerre de Marie Noël

14h30-15h30: Conférence biographique sur Colette

16h-17h: Sieste poétique: installé confortablement dans les transats de l’abbaye, vous suivrez les siestes poétiques avec les poètes Matthias Vincenot et Aglaée Collin

Jeune public: contes pour enfants de la Tribu des Sens

16h-16h45: En attendant le Petit Poucet, à partir de 4 ans

16h45-17h30: Petit Chaperon Rouge, à partir de 8 ans

+33 3 86 18 02 90

Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

