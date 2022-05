24e Open International de tennis des Contamines Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie

24e Open International de tennis des Contamines Les Contamines-Montjoie, 17 juillet 2022, Les Contamines-Montjoie. 24e Open International de tennis des Contamines Parc de loisirs du Pontet 524, Chemin du Praz Les Contamines-Montjoie

2022-07-17 – 2022-07-24 Parc de loisirs du Pontet 524, Chemin du Praz

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie Rendez-vous du 17 au 24 juillet 2022 sur les courts Patrice Dominguez, dans le parc de loisirs du Pontet. info@lescontamines.com +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ Parc de loisirs du Pontet 524, Chemin du Praz Les Contamines-Montjoie

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Autres Lieu Les Contamines-Montjoie Adresse Parc de loisirs du Pontet 524, Chemin du Praz Ville Les Contamines-Montjoie lieuville Parc de loisirs du Pontet 524, Chemin du Praz Les Contamines-Montjoie Departement Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-contamines-montjoie/

24e Open International de tennis des Contamines Les Contamines-Montjoie 2022-07-17 was last modified: by 24e Open International de tennis des Contamines Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie 17 juillet 2022 Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie