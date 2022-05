24e NUIT DE LA DANSE Gymnase l’Europe Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

24e NUIT DE LA DANSE Gymnase l’Europe, 21 mai 2022, Labège. 24e NUIT DE LA DANSE

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Gymnase l’Europe

Avec les danseurs emblématiques de Danse avec les Stars, le chouchou des français, le couple emblématique Christophe et Coralie Licata. Soirée spectacle et dansante ouverte à tous : danseurs aguerris ou simplement public venu admirer amateurs ou professionnels. Samedi 21 mai Spectacle – 20 h 30 Dimanche 22 mai Stage – De 11 h à 13 h. Stage de Cha-cha et jive avec Christophe et Coralie Licata. (sur réservation)

Sur inscription. Tarif : spectacle : 12€ (gradins) – 16€ (table) >stage : 30 € par personne Nombre de places limité

Amateurs et professionnels de la danse se succéderont pour offrir un spectacle mémorable. Gymnase l’Europe rue des écoles, Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Gymnase l'Europe Adresse rue des écoles, Labège Ville Labège lieuville Gymnase l'Europe Labège Departement Haute-Garonne

Gymnase l'Europe Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

24e NUIT DE LA DANSE Gymnase l’Europe 2022-05-21 was last modified: by 24e NUIT DE LA DANSE Gymnase l’Europe Gymnase l'Europe 21 mai 2022 Gymnase l'Europe Labège Labège

Labège Haute-Garonne