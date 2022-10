24e Marché de Noël Monéteau Monéteau Catégories d’évènement: Monéteau

Yonne Monéteau Marché de Noël comprenant 70 chalets sur la place de l’église. Nos amis allemands de « Föhren » seront présents avec les spécialités: Reibekuchen (galette de pomme de terre, et d’autres spécialités : Bratwurst (saucisses blanches grillés), Schwenkbraten (filet de porc mariné), Bretzels, Zimtwaffel (gaufrettes à la cannelle), Glühwein (vin chaud spécial), chichis de Noël, marrons grillés… Produits locaux (vins , fromage, pain d’épice, miel), arts de la table et cadeaux.

Animation musicale, maison du Père Noël, visite du Père Noël et ses lutins sous la neige les 2 jours, feu d’artifice le samedi soir et parade lumineuse les 2 jours. http://jumelage-moneteau.fr/ Monéteau

