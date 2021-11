24e Marché de Noël de Briare Centre Socio-Culturel Briare, 20 novembre 2021, Briare.

Le samedi 20 et le dimanche 21 novembre 2021, le Marché de Noël de Briare fera son grand retour ! Plus de 50 exposants vous proposeront de l’alimentaire, cave, bijoux, décorations de Noël, maroquinerie, idées cadeaux, artisanat… Pour les plus petits : manège, promenade en calèche et poneys. Prestations offertes par la ville de Briare. Buvette et restauration sur place. La restauration est assurée par l’Hôtel du Centre. Des stands de ventes au profit du Téléthon seront installés sous le chapiteau devant le CSC : marrons, crêpes, vin chaud, patchwork et tricot, chocolat chaud. **Infos pratiques :** Samedi 20 novembre de 10 h à 19 h Dimanche 21 novembre de 10 h à 18 h Centre socio-culturel Entrée gratuite

Centre Socio-Culturel Briare SQ Pierre-Armand Thiébaut, 45250 Briare Briare Loiret



