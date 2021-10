Pulnoy Pulnoy Meurthe-et-Moselle, Pulnoy 24E FÊTE DE LA TRUFFE Pulnoy Pulnoy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

24E FÊTE DE LA TRUFFE 2021-11-20 09:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 Centre socioculturel 2 rue du golf
Pulnoy Meurthe-et-Moselle

Pulnoy Meurthe-et-Moselle Pulnoy Durant deux jours, les truffes fraîches y sont vendues directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire, chacune étant contrôlée et canifée par des commissaires. Le contrôle, canifage, de toutes les truffes est agréé par le règlement de la Fédération Française des Trufficulteurs. Le public peut assister au canifage, 2h avant l’ouverture du marché. C’est donc, pour chaque truffe vendue, l’engagement-qualité des trufficulteurs présents. Ce marché comme quelques autres de la région Grand Est est labellisé ATGE-FFT. Depuis 6 ans, Pulnoy est le plus important marché aux truffes d’automne, en France. La Fête de la truffe, c’est aussi deux journées animées par : de nombreux artisans – producteurs, sélectionnés, qui viennent garnir les étals avec des produits gastronomiques du terroir (charcuterie, pains, épices, confitures…), des objets de décoration et bien d’autres encore… des professionnels, qui sont à la disposition du public pour expliquer la genèse scientifique de la truffe, apporter des conseils en trufficulture, partager des recettes de cuisine… des conférences accessibles au grand public sur le thème de la trufficulture, la truffe et son utilisation en cuisine… une “tombola-truffe”, dont les tirages au sort s’effectuent tout au long du week-end et permettent aux plus chanceux de repartir avec un arbre truffier, de la truffe fraîche ou encore de nombreux autres lots. un service de restauration, assuré chaque midi, avec un plateau gourmand truffé proposé par Truffe 54 Lorraine et le Comité Animations et Loisirs de Pulnoy, dont le contenu varie entre le samedi et le dimanche. +33 3 83 29 16 64 https://www.pulnoy.fr/events/24e-fete-de-la-truffe/ Ville de Pulnoy dernière mise à jour : 2021-10-16 par DESTINATION NANCY

Catégories d'évènement: Meurthe-et-Moselle, Pulnoy
Lieu Pulnoy Adresse Centre socioculturel 2 rue du golf Ville Pulnoy