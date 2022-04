24e Festival baroque du Pays du Mont-Blanc -Bach aux cimes

24e Festival baroque du Pays du Mont-Blanc -Bach aux cimes, 3 juillet 2022, . 24e Festival baroque du Pays du Mont-Blanc -Bach aux cimes

2022-07-03 – 2022-07-22 Un festival de concerts d’exception dans les différents lieux du Pays du Mont-Blanc, des découvertes de l’art baroque, et animations…

C’est au Cantor de Leipzig, Johann-Sebastian BACH que nous rendrons hommage ; dernière mise à jour : 2022-04-25 par Cordon Tourisme

Détails Autres Lieu Adresse lieuville