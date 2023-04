24e édition du salon culture & jeux mathématiques Eglise Saint-Sulpice, 25 mai 2023, Paris.

Du jeudi 25 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Accès libre sans réservation, sauf pour groupes scolaires les jeudi et vendredi

Le Salon Culture & Jeux Mathématiques revient pour une 24e édition, du 25 au 28 mai, place Saint-Sulpice. Cette grande fête des mathématiques rassemble pendant 4 jours des visiteurs de tous âges et milieux autour de leur passion commune.

Prenant racine sur la place Saint-Sulpice depuis plus de 20 ans, le Salon Culture & Jeux Mathématiques revient en 2023. Cet événement rassemble des milliers de visiteurs chaque année autour de la thématique des maths et se lance un défi : rendre cette discipline accessible et amusante, notamment auprès du jeune public.

Pour pouvoir relever ce challenge, environ 70 exposants venus de toute la France et de l’international (Sénégal, Tunisie, Canada) tiennent des stands avec des activités diverses : manipulations, expériences, jeux, etc. Cette large gamme permet aux familles comme aux groupes scolaires de pouvoir apprendre en s’amusant, grâce à des ateliers adaptés à tous les âges et bagages de connaissances.

Sous le chapiteau de l’Espace Rencontres, des conférences, spectacles et tournois permettent au public de faire connaissance avec des personnalités du monde des mathématiques. Parmi elles, on compte Hugo Duminil-Copin, dernier lauréat de la médaille Fields et parrain du Salon, qui viendra discuter avec le public et répondre aux questions.

Un espace métiers et orientation est également prévu pour les adolescents questionnant leur parcours. Il sera tenu par des bénévoles d’associations du secteur et des professionnels, avec lesquels les jeunes pourront discuter avenir et études. Pour les collégiennes et lycéennes de 3ème et de 2nde, des speed-meetings avec des professionnelles prendront place afin de leur fournir le regard expérimenté d’une femme sur les métiers liés aux mathématiques, dont la représentation reste encore très masculine.

Dans cette perspective, tous les publics sont donc bienvenus sur ce Salon entièrement gratuit !

Le Salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

Eglise Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

Contact : https://salon-math.fr/ 0144276670 salon-culture-jeux-maths@animath.fr https://www.facebook.com/salonmaths https://www.facebook.com/salonmaths https://salon-math.fr/espace-enseignant%c2%b7e/

Animath Apprentissage du bridge sur le stand des jeux de l’esprit au Salon 2022