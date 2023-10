Lectures d’Halloween pour les enfants 24bis avenue Emile Zola Brive-la-Gaillarde, 31 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Lectures sur le thème d’Halloween pour les 7-12 ans : chair de poule au crépuscule de 17h30 à 18h15.

Nombre de places limité, sur réservation..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:15:00. .

24bis avenue Emile Zola Librairie A la Croisée des Mots

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Halloween-themed readings for 7-12 year-olds: Goosebumps at dusk from 5:30 to 6:15 pm.

Limited number of places, by reservation.

Lecturas temáticas de Halloween para niños de 7 a 12 años: piel de gallina al anochecer de 17.30 a 18.15 h.

Plazas limitadas, previa reserva.

Lesungen zum Thema Halloween für 7- bis 12-Jährige: Gänsehaut in der Abenddämmerung von 17:30 bis 18:15 Uhr.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-26 par Brive Tourisme