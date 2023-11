Atelier : Je crée mon santon 249 Place Morgan Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Un Atelier « Je crée mon santon » avec Henri Angiolini, les enfants repartiront avec, comme petit souvenir, leur création.. Enfants

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

249 Place Morgan Office de Tourisme de Salon de Provence

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A « Je crée mon santon » workshop with Henri Angiolini, with children leaving with a souvenir of their own creation.

Un taller « Yo creo mi santón » con Henri Angiolini, del que los niños se irán con un recuerdo de su creación.

Ein Atelier « Je crée mon santon » mit Henri Angiolini, die Kinder werden als kleines Andenken ihre Kreation mit nach Hause nehmen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence