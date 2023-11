Atelier : Cooking Show Navettes Provençales 249 Place Morgan Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrez les étapes essentielles à la réussite de ce délicieux et incontournable petit biscuit. À 10h et à 11h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

249 Place Morgan Office de Tourisme de Salon de Provence

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the essential steps to making this delicious and essential little cookie. At 10 a.m. and 11:30 a.m.

Descubra los pasos esenciales para elaborar esta deliciosa e imprescindible galletita. A las 10.00 y a las 11.30 h.

Entdecken Sie die wichtigsten Schritte für das Gelingen dieses köstlichen und unverzichtbaren kleinen Kekses. Um 10 Uhr und um 11.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence