Portes ouvertes : Château du Broustaret 2481 Route du Monastere Rions, 25 novembre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Nous serons heureux de vous accueillir les 25 et 26 novembre

pour découvrir :

un Troc’plantes orchestré par Jean-Christophe,

les bijoux floraux de notre fils Clément,

l’atelier Kokedama avec ma belle fille Hélène, fleuriste,

et une dégustation de nos vins !

Venez troquer plantes, boutures, graines et partager vos astuces de jardinage, conseils….

2023-11-25 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

2481 Route du Monastere

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We look forward to welcoming you on November 25 and 26

to discover :

a Troc’plantes orchestrated by Jean-Christophe,

floral jewelry by our son Clément,

a Kokedama workshop with my daughter-in-law Hélène, florist,

and a tasting of our wines!

Come and trade plants, cuttings and seeds, and share your gardening tips and advice…

Le esperamos los días 25 y 26 de noviembre

para descubrir :

un Plant Troc organizado por Jean-Christophe,

las joyas florales de nuestro hijo Clément,

un taller de Kokedama con mi nuera Hélène, florista,

y una degustación de nuestros vinos

Venga a intercambiar plantas, esquejes y semillas y a compartir sus trucos y consejos de jardinería…

Wir freuen uns, Sie am 25. und 26. November begrüßen zu dürfen

um zu entdecken :

einen von Jean-Christophe orchestrierten Troc’plantes,

den Blumenschmuck unseres Sohnes Clément,

den Kokedama-Workshop mit meiner Schwiegertochter Hélène, einer Floristin,

und eine Verkostung unserer Weine!

Kommen Sie und tauschen Sie Pflanzen, Stecklinge, Samen und teilen Sie Ihre Gartentipps, Ratschläge…

