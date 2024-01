Salon du Paranormal à Aubagne 248 avenue des Paluds Aubagne, dimanche 11 février 2024.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 19:00:00

Vivez une expérience extraordinaire lors du Salon du Paranormal avec au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, exposants..

Accompagnés d’experts, d’enquêteurs, de personnel de santé et de scientifiques éminents dans divers domaines, vous êtes invités à vivre une expérience hors du commun lors des conférences – débats en plongeant dans des témoignages authentiques de personnes ayant vécu des expériences paranormales troublantes. Un événement interactif qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.



Ce qui vous attend au Salon du Paranormal d’Aubagne :



Sur la scène, des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, crop circles, rencontre du 3e type), des fantômes et apparitions ainsi que des séances en direct live de contacts défunts.

De grands spectacles d’hypnose, de mentaliste et de magie

Conférences « plus intimistes » sur les fantômes, TCI (transcommunication instrumentale), sumériens, contacts défunts, séance collective de voyance.

Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes.

Ateliers d’hypnose, de découverte du tarot.

Exposants et écrivains spécialisés dans le Paranormal



Cet événement est associé au Salon du bien-être, des médecines douces le même week-end. Une occasion unique de découvrir en plus une multitude d’exposants et d’approches pour nourrir votre bien-être et votre épanouissement personnel.

Espace Foodtrucks

EUR.

248 avenue des Paluds Centre de Congrès Agora

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile