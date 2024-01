Salon bien-être, médecines douces et arts divinatoires à Aubagne 248 avenue des Paluds Aubagne, samedi 10 février 2024.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-11 19:00:00

Le salon du bien-être, des médecines douces et des arts divinatoires vous fera vivre une expérience unique qui nourrira votre corps, votre esprit et votre âme.

Au programme :

100 exposants, coachs, artisans, créateurs, praticiens, thérapeutes…

40 conférences et ateliers gratuits.

4 univers : Nature et Bio, Bien-être, Médecine Douces, Arts Divinatoires.

1 espace food-trucks.

248 avenue des Paluds Centre de Congrès Agora

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-12