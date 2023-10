L’Avent des Créateurs 248 avenue des Paluds Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône L’Avent des Créateurs 248 avenue des Paluds Aubagne, 2 décembre 2023, Aubagne. Aubagne,Bouches-du-Rhône 80 exposants Créateurs Artistes Artisans.

Idées cadeaux pour noël !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

248 avenue des Paluds Centre de Congrès Agora

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



80 exhibitors Creators Artists Craftsmen.

Christmas gift ideas! 80 expositores Creadores Artistas Artesanos.

Ideas para regalar en Navidad 80 Aussteller Kreative Künstler Handwerker.

