Les oiseaux de la ferme 2479 Bois Aunay Gonneville-sur-Mer, 10 août 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

En partenariat avec les Amis des Marais de la Dives et la bibliothèque de Houlgate, la ferme vous invite à découvrir ses oiseaux ! Lecture de contes et démonstrations sur le thème de ces espèces, fabrication et pose de nichoirs sont au programme !.

2023-08-10 14:00:00 fin : 2023-08-10 18:00:00. .

2479 Bois Aunay Ferme du Bois Aunlay

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



In partnership with the Amis des Marais de la Dives and the Houlgate library, the farm invites you to discover its birds! Storytelling and demonstrations on the theme of these species, as well as the construction and installation of nesting boxes are on the program!

En colaboración con los Amis des Marais de la Dives y la biblioteca Houlgate, la granja le invita a descubrir sus aves Habrá cuentacuentos y demostraciones sobre el tema de estas especies, así como la fabricación y colocación de cajas nido

In Zusammenarbeit mit den « Amis des Marais de la Dives » und der Bibliothek von Houlgate lädt der Bauernhof Sie ein, seine Vögel zu entdecken! Märchenlesung und Vorführungen zum Thema dieser Arten, Herstellung und Anbringung von Nistkästen stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité