PARC ET LUMIERES 2470 Route de Caux Pézenas, 1 juin 2024, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Le Château du Parc vous ouvre ses portes pour un spectacle unique intitulé PARC ET LUMIÈRES ! Un parcours nocturne illuminé à la découverte des secrets et mystères qui entourent cette réserve du Moyen Âge. Cette visite inédite du parc est basée sur des effets spéciaux sonores et visuels..

2024-06-01 21:00:00 fin : 2024-09-29 00:45:00. .

2470 Route de Caux

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



This summer 2023, the Château du Parc opens its doors to you for a unique show entitled PARK AND LIGHTS! An illuminated night tour to discover the secrets and mysteries surrounding this medieval reserve. This unique visit of the park is based on special sound and visual effects.

Este verano de 2023, el Château du Parc le abre sus puertas para un espectáculo único titulado ¡PARQUE Y LUCES! Un recorrido nocturno iluminado para descubrir los secretos y misterios que rodean esta reserva medieval. Este recorrido único por el parque se basa en efectos sonoros y visuales especiales.

Im Sommer 2023 öffnet das Château du Parc seine Tore für eine einzigartige Show mit dem Titel PARC ET LUMIÈRES! Ein beleuchteter nächtlicher Rundgang zur Entdeckung der Geheimnisse und Mysterien, die dieses Reservat aus dem Mittelalter umgeben. Dieser neuartige Rundgang durch den Park basiert auf akustischen und visuellen Spezialeffekten.

