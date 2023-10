Exposition « Les Formes de la Forêt » 247 route du Palais des Sports Megève, 23 décembre 2023, Megève.

Megève,Haute-Savoie

Megève présente une exposition consacrée à la dimension artistique de la matière bois, si présent dans le quotidien et le cœur des Mégevans et des ateliers d’art, intitulée « Les Formes de la forêt »..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-05-05 19:00:00. EUR.

247 route du Palais des Sports Le Palais

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



With « Forest Forms », Megève presents an exhibition devoted to the artistic dimension of wood, a material that’s very much present in the hearts and day-to-day lives of the local people.

Megève presenta una exposición dedicada a la dimensión artística de la madera, tan presente en la vida cotidiana y en el corazón de los habitantes de Megève y de sus talleres de arte, titulada « Las formas del bosque ».

Megève präsentiert eine Ausstellung mit dem Titel « Les Formes de la forêt » (Die Formen des Waldes), die der künstlerischen Dimension des Materials Holz gewidmet ist, das im Alltag und im Herzen der Mégevans und der Kunstateliers so präsent ist.

