Hockey sur Glace Match Division 1 Mont-Blanc vs Morzine-Avoriaz 247 route du Palais des Sports Megève, 14 octobre 2023, Megève.

Megève,Haute-Savoie

Les Yétis du Mont-Blanc sont prêts à relever un nouveau défi lors de ce championnat D1. Venez encourager votre équipe préférée sur la glace de la patinoire de Megève, les Yétis s’opposeront aux Pingouins de Morzine-Avoriaz dans un derby haut-Savoyard !.

2023-10-14 19:30:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

247 route du Palais des Sports Patinoire du Palais

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Mont-Blanc Yetis are ready for their next challenge in the D1 championship. Come and support your favourite team on the ice rink in Megève, the Yetis will play the Morzine-Avoriaz Penguins.

Los Yetis del Mont-Blanc están listos para afrontar un nuevo reto en este campeonato D1. Venga a animar a su equipo favorito en la pista de hielo de Megève, donde los Yétis se enfrentarán a los Pingouins de Morzine-Avoriaz en un derbi de la Alta Saboya

Die Yétis du Mont-Blanc sind bereit, sich in dieser D1-Meisterschaft einer neuen Herausforderung zu stellen. Kommen Sie und feuern Sie Ihr Lieblingsteam auf dem Eis der Eisbahn von Megève an, wo die Yétis in einem Hochsavoyen-Derby gegen die Pingouins de Morzine-Avoriaz antreten werden!

Mise à jour le 2023-08-28 par Mairie de Megève