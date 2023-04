Marché de Megève 247 route du Palais des Sports, 1 janvier 2023, Megève.

Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels vous attendent sur les étales du marché hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

247 route du Palais des Sports Rues du village

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover traditional products and delicious tastes on the stalls of our weekly market while enjoying a friendly atmosphere.

Sabores naturales, productos frescos y tradicionales le esperan en los puestos del mercado semanal en un ambiente cálido.

Natürliche Aromen, Frühblüher und traditionelle Produkte erwarten Sie auf den Ständen des Wochenmarktes in einer herzlichen Atmosphäre.

